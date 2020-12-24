Gaziantep Futbol Kulübü rüzgarı arkasına almış durumda. Marius Sumudica ve öğrencileri Süper Lig'de çıktığı son 21 karşılaşmada sadece 1 mağlubiyet yaşadı.

Son olarak Kasımpaşa deplasmanından da 4-0'lık galibiyetle ayrılan kırmızı - siyahlılar, bu sezon sadece bir mağlubiyet alarak ligin şu anda en az kaybeden takımı konumunda.

Özellikle 3'lü savunmasıyla dikkat çeken Gaziantep temsilcisi, bu sezon çıktığı 13 mücadeleden 6 galibiyet, 6 beraberlik alırken bir kez sahadan boynu bükük ayrıldı.

Sumudica ve öğrencileri, bu süreçte 5 şampiyon takım ile karşılaştı ve 4'üne geçit vermedi.

Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi mağlup eden kırmızı siyahlılar, Trabzonspor ile berabere kaldı ve Galatasaray'a ise mağlup oldu.

Takımın saha içindeki mimarı olan Marius Sumudica'nın ise geleceği merak konusu. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Rumen teknik adam, geçtiğimiz günlerde yurt dışından yüksek rakamlı teklifler aldığını belirtmişti.