Flavio, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Karadeniz ekibinin orta alan oyuncusu, ilk olarak hayatını kaybeden Trabzonspor'un efsanesi Özkan Sümer için başsağlığı diledi.

"Özkan Sümer okuduğum kadarıyla gerçekten çok büyük bir efsane"

Flavio, Hatayspor maçından sonra da bu konuda duygularını ifade ettiğini belirtti.

"Özkan Sümer, bana anlatılan, okuduğum kadarıyla gerçekten çok büyük bir efsane. Trabzonspor'un en önemli isimlerinden bir tanesi. Türkiye için bir şans olmuş isimlerinden biri. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Üç puanı kazanıp ona hediye ettiğimiz için gayet mutluyduk."

[Fotoğraf: DHA]

"Hiç bir futbolcu için kolay değil"

Flavio, kadro dışı bırakılan Fousseni Diabate, Bilal Başacıkoğlu ve Stiven Plaza konusunda bir soru üzerine de şunları kaydetti:

"Tabii ki bu tip kararlar her zaman sürpriz kararlar olmuştur. Bunlar futbolun içinde olan durum. Bizim de alışık olduğumuz durum. Kendileri bizim takım arkadaşlarımız. Onlar için gelecekte ve şu anda en iyi dileklerimi söylemek istiyorum. Umarım çok başarılı olurlar. Kulübümüz, hocamız, yönetimimiz böyle bir karar aldıysa saygı duyup, işimizi daha iyi yapmalıyız. Hiç bir futbolcu için kolay değil. Ancak böyle bir karar alındıysa, mutlaka onların sebepleri vardır. Biz de sadece kendilerine en iyi, başarılı olma dileklerini iletip yolumuza devam etmeliyiz."

"Çok daha başarılı bir performans göstereceğiz"

Flavio, lige kötü başladıklarını ancak son 6 haftada 14 puan aldıklarına dikkat çekti.

"Hocamız gözlem ve fikirleriyle hazır durumda gelmişti. İlk tespiti takımın savunmada sıkıntı yaşadığıydı. İlk çalışmalarını hep savunma üzerine yaptı. İyi savunma, doğru savunma yaparsak bu takımın önceki oyuncularıyla maç kazanabilecek takım olduğunu iletmişti. Burada eksiklerimiz vardı, hatalarımız vardı. Bazı maçlarda iyi savunma yapamamamız veya hatalar nedeniyle kazanacağımız maçları kazanamamıştık. Hocamız geldiğinden itibaren savunma üzerine çalışmalar gerçekleştirdi, neler yapabileceğimizi anlattı. Bununla son 6 maçta çok az gol yiyen, başarılı savunma yapan takım haline geldik. Umuyorum sezon sonunda hep birlikte çok daha başarılı bir performans göstereceğiz."

[Fotoğraf: DHA]

"Vücudunuzu her zaman hazır tutmalısınız"

Flavio, yedek kulübesinde oturduğu döneme ilişkin de konuştu.

"Bu tip kararlar, hep hocamızın kararı olmuştur. Bize düşen saygı duymak. Buraya gelen hiçbir oyuncunun kontratında her maç ilk 11'de oynayacak, 90 dakika oynayacak diye bir şey yazmıyor. Ben oynamadığım bu zaman diliminde, o fırsatın bana geleceğini bilerek çalışmaya devam ettim. Oynamadığım maçları fırsat olarak gördüm. Neleri yapabileceğimi, neleri daha iyi yapmam gerektiğini gördüm. O fırsat bana geldiğinde, hocamız 'seni oynatacağım' dediğinde ben de çok mutlu olarak elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Vücudunuzu her zaman hazır durumda tutmalısınız, bende bunu yaptım."

Galatasaray maçı

Brezilyalı futbolcu, Galatasaray ile hafta sonu oynayacakları maça ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Çok önemli bir derbi olacak. Kolay da bir maç olmayacak. Çünkü hafta boyunca, hocamızla birlikte rakiplerimizin önemli yanlarını, tehlikeli ve belki de bizim kullanabileceğimiz yönleri üzerine çalışıyoruz. Bu hafta da aynı şekilde. Yine Galatasaray üzerine çalışıyoruz. Tabii ki tehlikeli ve tecrübeli bir takım aynı zamanda. Ancak rakibimizden daha önemlisi bizim neler yapacağımız. Biz de her zamanki gibi en iyisini yapmaya çalışacağız. İçerde oynuyoruz. Taraftarlarımız olmayacak ama içeride oynamanın avantajını kullanmaya çalışacağız kesinlikle. Galatasaray maçında taraftarımız olmayacak ama daha önce de söyledim. Trabzonspor, büyük takım. Büyük takım içeride, dışarıda her zaman kazanmaya çalışır. İç saha avantajını kullanarak kazanmaya çalışacağız."

[Fotoğraf: AA]

"Doğru işler yapıyoruz"

Flavio, futbolda her değişim için zaman gerektiğinin altını çizdi.

"Her değişimin oturması ve takımın birbirine uyabilmesi, hocanın takımı anlayabilmesi, takımın hocayı anlaması için zaman gerekiyor. Doğru yolda olduğumuzu ve ilerlediğimizi görebiliyoruz aynı zamanda. Son 2 maçta gayet iyi gittiğimizi ve performans olarak da her maçta üzerine koyduğumuzu düşünüyorum. Sezon sonunda umuyorum istediğimiz yerde oluruz."