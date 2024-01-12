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Spor
AA 12.01.2024 11:45

Tavsiyeyle judoya başlayan olimpiyat şampiyonu yeni madalyalar peşinde

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarında 11 altın madalya kazanan 30 yaşındaki işitme engelli sporcu Samet Bulut, yeni başarılar için ter döküyor.

Tavsiyeyle judoya başlayan olimpiyat şampiyonu yeni madalyalar peşinde
[Fotograf: AA]

Geçirdiği ateşli hastalık sonucu 6 yaşında işitme yetisini kaybeden Samet Bulut, ortaokulda beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle judoya başladı.

Bugüne kadar katıldığı ulusal turnuvalarda çok sayıda madalya kazanan Samet, uluslararası alanda ise olimpiyatlarda 2, dünya şampiyonalarında 6, Avrupa şampiyonalarında ise 3 altın madalya elde etti.

İşitme Engelliler Büyükler Judo Milli Takımı Teknik Direktörü Atilla Öztürk öncülüğünde nisan ayında Kazakistan'da yapılacak dünya şampiyonası hazırlıklarını Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdüren Samet, başarılarına yenilerini eklemek istiyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olan Samet, "Çok sayıda derecem mevcut. Olimpiyatlarda 2 altın, 1 bronz, 1 gümüş madalyam var. 6 dünya, 3 de Avrupa şampiyonluğum bulunuyor. Avrupa ve dünyada gümüş ve bronz madalyalarım da var. Şimdiki hedefim, 2025'te yapılacak olimpiyatlarda yine altın madalya ile ülkemi şereflendirmek." dedi.

Samet, öğretmeninin kendisine çok büyük katkısı bulunduğunu vurguladı.

"Havale geçirdikten sonra beni beden eğitimi öğretmenim seçti. Benim bu sporu yapabileceğimi söyledi. 'Fiziksel olarak senin bu spora dahil olman gerekiyor' dedi. Bu şekilde ortaokulda judoya başladım. Sayısız dereceler elde ettim. Şu anda 4. olimpiyata hazırlanıyorum."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Milli sporcu, özel bireylere şans verilmesi gerektiğine işaret etti.

"Herkesten ricam, engellileri dört duvar arasına kapatmasınlar. Onları da çeşitli sporlara yönlendirelim. Başarılar arkasından gelecektir."

Atilla Öztürk ise Samet'ten çok memnun olduklarını dile getirdi.

"Çok başarılı bir sporcumuz. Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları var. Bizi gururlandırıyor."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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