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Spor
AA 12.01.2024 11:35

Trabzonspor'un korner bayrağını taraftar seçecek

Trabzonspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında iç sahada yapılacak maçlarda kullanılacak korner bayrağının tasarımını taraftarın oylamasına sunacak.

Trabzonspor'un korner bayrağını taraftar seçecek

Taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios.com'dan yapılan açıklamaya göre bordo-mavililerin sezonun 2. yarısında kullanacağı korner bayrağı tasarımına taraftarlar karar verecek.

Socios.com uygulaması üzerinden başlatılan oylamada Trabzonspor Fan Token sahibi taraftarlar sezon boyunca Papara Park'ta kullanılacak korner bayrağını seçecek.

Kulübün özel olarak hazırladığı keşan deseni temalı, bordo-mavi damalı ve arma arka planlı tasarımların yarıştığı oylama, 17 Ocak Çarşamba günü sona erecek. Seçilen tasarım, Papara Park'ta bordo-mavili futbolcular tarafından da imzalanarak Socios.com uygulamasındaki taraftar ödüllerinde taraftarlara armağan edilecek.

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