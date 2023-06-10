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Spor
AA 10.06.2023 19:33

Tarihi İpek Yolu Trail Koşusu Düzce'de gerçekleştirildi

Tarihi İpek Yolu Trail Koşusu, Karadeniz'in tek antik kenti olan Düzce'deki Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde yapıldı.

Tarihi İpek Yolu Trail Koşusu Düzce'de gerçekleştirildi
[Fotograf: AA]

Düzce Valiliği, Düzce ve Çilimli belediyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi ve Atletizm Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği koşu, yaklaşık 700 sporcunun katımıyla tarihi Konuralp Bölgesi'ndeki Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde gerçekleştirildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Vali Cevdet Atay'ın startını verdiği 20 kilometrelik "İpekyolu", 13 kilometrelik "Su Kemeri" ve 5 kilometrelik "Atlı Kapı" adı verilen parkurlarda sporcular, dereceye girmek için mücadele etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, koşuda dünya derecesi olan sporcuların da yer aldığını belirtti.

"Üç parkur belirledik. Düzce'mizin doğal güzellikleri ve tarihi dokusu ile doğa uyumunu, Tarihi İpek Yolu koşusunda buluşturduk."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yarışların sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

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