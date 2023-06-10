Türkiye Kupası finali öncesinde teknik adamlardan ortak basın toplantısı

Jesus, müsabakanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile ortak basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, Türkiye Kupası'nın her kulüp ve her taraftar için çok değerli ve önemli bir kupa olduğunu söyledi.

Finaller oynamak için çok güzel statlarınız var

Jesus, Türkiye'nin bu tarz finaller oynamak için çok güzel statlarının olduğunu kaydetti.

"Umarım çok güzel bir maç olur, çok güzel bir atmosfer olur. Rakibimiz de kupayı kazanmak istiyor. Tıpkı bizim gibi ki normal. Çünkü bu bir final maçı. Umarım takımım kupayı kazanabilmek için iyi bir performans sergiler. Fenerbahçe 8 senedir hiçbir kupa alamıyor, bu yüzden hepimiz elimizden geleni yapıp maçı kazanmak istiyoruz."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Jesus, takım olarak uzun süreden beri kupa almamanın bir baskı yarattığını belirtti.

"Özellikle Başakşehir'le kıyasladığımız zaman bizim üzerimizde baskı yaratıyordur ama hem teknik direktör olarak benim hem oyuncularımın, bizim görevimiz, sorumluluğumuz bunun üstesinden gelebilmek. Bu durumda aslında Fenerbahçe tarihinin dinamiklerinin bir sonucu. Bunlara da hazır olmamız gerekiyor. Yarın bizim için önemli bir maç. Sezon içerisinde ilginç ve güzel şeyler başardık ama istediğimiz sonucu alamadık ligde, yarın kupayı kazanmak istiyoruz. Oyuncularım çok heyecanlı ve motiveler bu maç için, yarın kupayı kazanma şansımızı gerçeğe çevirmek istiyoruz."

Taraftarların her takım için çok önemli olduğunu aktaran Jesus, kendileri için de yarın taraftar desteğinin çok önemli olacağını söyledi.

Jorge Jesus’tan ayrılık sinyali

Jesus, 11 Haziran Pazar günü taraftarlarının kendilerini motive edeceğine inandığını belirtti.

"Geleceğimle ilgili kararı ben Başkanımıza söyledim, kendisi biliyor ama bunu burada konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şu anda bir final öncesindeyiz. Buradaki önemli konu ben değilim, buradaki önemli konu final. Dolayısıyla maçı konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü finaller her zaman çok güzeldir. En azından benim ülkemde, Portekiz'de maçlardan önce de hep bir kutlama havasında, bir şenlik havasında geçer. Dolayısıyla odağımızın bu olması gerektiğini düşünüyoruz."

Jesus, ligin geride kaldığını ifade etti.

"Ama yarın eğer kupayı kazanırsak kafamdaki fikir değişmeyecek. Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra bu sezonu kesin başarılı olarak değerlendirmem. Çünkü benim için başarılı sezon demek, 2 kupayı birden almak demek. Dolayısıyla sadece kupayı almak, kendimi başarılı görmeme yetmez."

Finali kazanarak ve Avrupa Kupası'na gitmek istiyoruz

Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Yarın bu finali kazanmak ve takımımızı tekrar Avrupa kupasına götürmek istiyoruz." dedi.

Konuşmasına Ankara'daki Makine ve Kimya Endüstrisi Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yaşanan patlamada şehit olan işçilere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyerek başlayan Belözoğlu, final maçının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Avrupa kupalarına katılmak kulübün genlerinde var

Belözoğlu, Avrupa kupalarına katılmanın kulübün genlerinde bulunduğunu belirtti.

"Geçen sene geldiğimizden bu yana takımdaki bütün kardeşlerime, arkadaşlarımla beraber önemli işler başardık. Yarın bu finali kazanmak ve takımımızı tekrar Avrupa kupasına götürmek istiyoruz. Bunu yapabilecek güçte olduğumuzu düşünüyorum. Rakibimiz zaten söylememe gerek yok, çünkü çok büyük bir kulüp. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu. Ben de her zaman farklı yerde olan bir kulüp, bir camia. Önemli olan dostça, sahada hak edenin kazandığı bir maç olması. Yarın keyifli bir maç olacak, her iki takımımız için zor maç olacak. İnşallah kazanan taraf biz oluruz."

Belözoğlu, rakiplerine ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'a saygı duyduklarını kaydetti.

"Son dönemde bence yukarıya doğru giden bir performansımızın olduğunu düşünüyorum. Rakibin çok güçlü yönleri var, her takımın olduğu gibi eksik yönleri var. Elimden geldiğince takımımızı bu şekilde hazırlamaya çalıştım. İki takım için de kolay maç olmayacak. Fenerbahçe'nin çok iyi kadrosu, çok değerli oyuncuları var. Biz de son dönemde gerçekten iyi işler yapıyoruz."

Belözoğlu, Fenerbahçe'de takım kaptanı olarak Türkiye Kupası'nı kazandığını hatırlattı.

"Fenerbahçe güçlü bir takım ama biz de iyi bir takımız. Biz de güçlü bir takımız, güçlü yönlerimiz var. Her iki takımın oyuncuların motive olması gereken üç tane kupa var ülkemizde. Bir tanesini Galatasaray kazandı, iki kupa hala boşta duruyor. Bu iki kupayı kazanabilecek iki takım var. Birisi Fenerbahçe, birisi biz. Bizim hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak. Bu maçı kazanıp ve sonrasında Süper Kupa'yı da kazanmak. İki takım oyuncuları da bence böyle düşünürse çok keyifli bir maç ortaya çıkacaktır."