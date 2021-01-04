Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını, futbolu da derinden etkiledi. Son olarak 2019-2020 sezonunun 25. haftasının seyircili, 26. haftasının ise pandemi düzenlemeleri dışında oynandığı Süper Lig'de müsabakalar, Haziran ayından bu yana koronavirüs protokollerine uygun şekilde oynanıyor. İşte sizler için hazırladığımız Süper Lig'in pandemi raporu...

Süper Lig'de yaprak dökümü

Mart ayında tatil edilen Süper Lig'de, henüz sezon tamamlanmadan, büyük bir yaprak dökümü yaşandı. Şampiyonluğun önemli adaylarından Trabzonspor'da John Obi Mikel takımdan ayrılırken, Fenerbahçe'de önce Mauricio Isla, ardından Max Kruse sarı-lacivertli formaya veda etti.

Beşiktaş, Alman file bekçisi Loris Karius ile yollarını ayırırken, Portekizli sol bek Pedro Rebocho da Guingamp'a döndü. Siyah-beyazlı ekipte Victor Ruiz, bu dönemde serbest kaldı.

Galatasaray'da ise Nijeryalı yıldız Henry Onyekuru, Monaco'ya döndü. Sarı-kırmızılı ekibin bekleri Yuto Nagatomo ve Mariano da, kontratlarının sona ermesinin ardından, sezonu tamamlamadan kulüpten ayrıldılar.

[Fotoğraf: AA]

Aytemiz Alanyaspor'da Yacine Bammou, Yukatel Denizlispor'da Adam Stachowiak, Syam Ben Youssef ve Modou Barrow, Gaziantep FK'da Olarenwaju Kayode ve Patrick Twumasi, İttifak Holding Konyaspor'da Robert Mak, Gençlerbirliği'nde Mattias Bjarsmyr ve Yeni Malatyaspor'da Ufuk Ceylan ile Ghaylen Chaaleli, bu dönemde takımlarından ayrıldılar.

Ev sahipleri kazanmaya devam ediyor

Başta Premier League olmak üzere, Avrupa'nın birçok liginde seyircisiz maçlarda, deplasman takımlarının galibiyet oranları yükseldi.

Ligimizde ise ev sahipleri, pandemi döneminde favori olma özelliğini koruyor. 2019-2020 sezonunun seyircili diliminde oynanan 234 maçta, müsabakaların yüzde 43'ünden galip ayrılan ev sahibi takımlar, koronavirüs şartları altında oynanan 225 karşılaşmada da aynı yüzdeyi yakalamayı başardı.

Geçen sezonun ilk 26 haftalık diliminde, müsabakaların yüzde 29'unu kazanma başarısı gösteren deplasman takımları, pandemi döneminde bu oranı ancak yüzde 30'a çıkartabildi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Gol oranlarında da, pandemi öncesinde ev sahibi ve deplasman takımları arasında paylaşılan yüzde 56-44'lük dağılımın korunduğu ligimizde, maç başına atılan gol sayılarında küçük bir artış gözlendi.

Pandeminin golcüleri Anadolu'dan

Süper Lig'de seyircisiz maçlara, Anadolu'nun golcüleri damga vurdu. Geçen sezonun sonu ve 2020-2021 sezonunun ilk 15 haftası itibariyle, pandemi döneminin en golcü ismi, 12 gol ile Alexandru Maxim oldu.

Rumen yıldızı 10 golle Milan Skoda, 9'ar golle Papiss Cisse, Artem Kravets, Edin Visca ve Fode Koita takıp etti. Adem Büyük ve Tasos Bakasetas 8'er gol kaydederken, Süper Lig'e yeni sezonla birlikte dönmüş olmasına rağmen, Vincent Aboubakar da attığı 8 gol ile listeye dahil olmayı başardı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Puan ve gol tablosunun lideri Beşiktaş

Süper Lig'in pandemi dönemi tablosunda, aldığı 46 puan ve attığı 48 golle, bu alanlarda ilk sırayı Beşiktaş elde etti.

Siyah-beyazlıları, 41'er puanla Aytemiz Alanyaspor ve Gaziantep FK, 39 puanla Fenerbahçe ve 35 puanla Galatasaray izliyor. Koronavirüs koşulları altında en başarısız netice ise, 16 puan toplayan Yukatel Denizlispor'dan geldi.

[Fotoğraf: AA]

Seyircisine galibiyetle veda eden takımlar

Süper Lig'de stadyuma kapasitesi dahilinde seyirci alınan son karşılaşmalar, 2019-2020 sezonunun 25. haftasında oynandı.

Bu mücadelelerde MKE Ankaragücü'nü deviren Beşiktaş ve Hes Kablo Kayserispor'u mağlup eden Kasımpaşa, taraftarlarına galibiyetle veda ettiler.

Son iç saha maçlarını 24. haftada oynayan takımlardan Galatasaray, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor ve Hes Kablo Kayserispor da, maçlarından üç puanla ayrılmayı başardılar.

[Fotoğraf: AA]