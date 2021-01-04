Paulo Dybala ile Juventus'un yolları ayrılıyor mu? Serie A devi, 2022 yazında sözleşmesi sona erecek Arjantinli yıldıza iyileştirilmiş yeni bir sözleşme önermeyi planlıyor.

Oyuncu tarafından bu teklifin kabul edilmemesi durumundaysa Juventus'un gelir elde etmek amacıyla Dybala'yı satış listesine koyacağı iddia edildi.

Ayrıca İtalyan basınında yer alan haberlerde Manchester United ile Tottenham'ın oyuncuyu yakından izlediği ve olası bir satış durumunda devreye gireceği belirtildi.

Paulo Dybala, 2015 yazında 40 milyon euro bedeliyle Juventus'a transfer olmuştu. Torino ekibinin formasıyla 243 resmi maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 98 kez ağları sarsan Dybala, 35 de gol pası verdi.

Diğer yandan Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo, transfer hedefleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Olivier Giroud ile ilgili çıkan iddiaları doğrulayan İtalyan çalıştırıcı, "Giroud mu, o bizim için iyi bir transfer olabilir" ifadelerini kullandı.