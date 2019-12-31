Ağustos ayının ortasında başlayan Süper Lig'de 4,5 ay süren ilk yarıda 18 takımda 429 farklı futbolcu forma giydi. Rakipleriyle mücadele eden futbolcular, takım arkadaşlarıyla da sıkı bir forma rekabetine girdi.

Ligin ilk yarısında 15 takımdan toplam 31 futbolcu, performanslarıyla teknik direktörlerin vazgeçilmezi oldu. İstikrar abidesi oyuncular, sakatlık yaşamazken, cezalı duruma da düşmedi.

14 futbolcu 90'ar dakika süre aldı

Bu futbolculardan 14'ü tüm karşılaşmalarda 90'ar dakika forma giydi ve toplamda bin 530'ar dakika sahada kaldı.

Antalyaspor'dan Nazım Sangare, Aytemiz Alanyaspor'dan Jose Marafona, BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan Fabien Farnolle, Çaykur Rizespor'dan Dario Melnjak, Demir Grup Sivasspor'dan Aaron Appindangoye ile Caner Osmanpaşa, Fenerbahçe'den Altay Bayındır, Gaziantep FK'den Alin Dorinel Tosca ile Jean Armel Kana Bıyık, Medipol Başakşehir'den Edin Visca ile Mert Günok, MKE Ankaragücü'nden Korcan Çelikay ile Michal Pazdan ve Yukatel Denizlispor'dan Adam Stackhowiak ilk yarının tamamında süre alan isimler oldu.

İlk yarının vazgeçilmezleri

Süper Lig'in ilk yarısında 17 maçın tamamında da süre alan futbolcular ve sahada kaldıkları süreler şöyle: