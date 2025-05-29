Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük

Trendyol 1. Lig play-off finalinde uzatmalara giden maçta Teksüt Bandırmaspor'u 3-1 mağlup eden Solwie Energy Fatih Karagümrük, Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

İlk yarı

Maçın başında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle müsabaka yaklaşık 2 dakika durdu.

19. dakikada Bandırmaspor'un paslaşarak kullandığı kornerde Diony'in ceza sahasının dışından şutunda top, kale direğinin yanından auta gitti.

25. dakikada Göktan Gürpüz'ün ceza sahasının dışından şutunda top, Bandırmaspor savunmanın müdahalesinin ardından üst diğere çarparak kornere çıktı.

Bandırmaspor, maçın 37. dakikasında öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta Hikmet Çiftçi'nin şutunda top, kalecinin üstünden ağlarla buluştu: 1-0.

45. dakikada kullanılan serbest vuruşta Göktan Gürpüz'ün şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Teksüt Bandırmaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

46. dakikada Fatih Karagümrük eşitliği yakaladı. Organize gelişen atakta Talha Ülvan'ın sağdan yerden ortasında Wesley, uygun pozisyonda topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

62. dakikada Bandırmaspor'da Sitoe'nin uzaktan şutunda top, kale direğinin yanından auta çıktı.

90+4. dakikada Bandırmaspor atağında MDovedan’ın şutunda topu Furkan Bekleviç, kontrol etti.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sonra erdi ve uzatma bölümüne geçildi.

91. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta Çağtay Kurukalıp’ın ortasında Atakan Rıdvan Çankaya, meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 2-1.

105. dakikada Fatih Karagümrük farkı ikiye çıkardı. Ceza sahasının dışında topla buluşan Ahmet Sivri'nin şutunda top, ağlara gitti: 3-1.

Solwie Energy Fatih Karagümrük, karşılaşmayı 3-1 kazanarak Süper Lig'e yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 1. Lig play-off final maçında Teksüt Bandırmaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trendyol 1. Lig play-off final mücadelesini kazanarak Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü canıgönülden tebrik ediyorum. Karagümrüklü tüm kardeşlerimi selamlıyorum." ifadelerini kullandı.