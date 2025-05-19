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Spor
AA 19.05.2025 18:25

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın ikinci ayağı İstanbul Boğazı'nda yapıldı

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Kurtuluş Kupası'nın ikinci ayağı olan İstanbul Boğazı etabı yarışı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın ikinci ayağı İstanbul Boğazı'nda yapıldı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla TGA iş birliğinde İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Kurtuluş Kupası'nın İstanbul etabında renkli görüntüler yaşandı.

Dolmabahçe Sarayı önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duruşuyla başlayan organizasyonda yaklaşık 300 yelkenci, Beşiktaş-Beykoz arasındaki parkurda şiddetli akıntıya karşı yarıştı.

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın ikinci ayağı İstanbul Boğazı'nda yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Komite Başkanı ve İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, Kurtuluş Kupası'nın ikinci etabını 19 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Samsun'a giden ekipler, Bandırma Vapuru'nun rotasında Samsun'a ulaştı. İstanbul'da da Ata'ya saygı duruşuyla başladığımız bu yarış bizi çok gururlandırdı. Her yıl yarışlarımıza daha büyük katılım gerçekleşiyor. Bu büyük mücadelelere katılan tüm ekiplerimizi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı İstanbul Boğazı
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