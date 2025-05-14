Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray oldu

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile Galatasaray, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki takım taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun da izlediği karşılaşmada Trabzonspor’u 3-0 mağlup eden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibi oldu.

2’nci dakikada Eren Elmalı’nın ceza alanına gönderdiği ve Osimhen’i geçen topla buluşan Yunus Akgün’ün plase vuruşu üstten auta gitti.

5’inci dakikada Zubkov’un kaptırdığı pozisyonda Yunus Akgün’ün sağ çaprazdan ceza sahasına aktardığı topla buluşan Barış Alper Yılmaz’ın vuruşu ağlara gitti: 0-1.

12’nci dakikada Nwakaeme sol kanattan rakiplerini çalımlayarak girdiği ceza alanında yerden pasıyla topla buluşan Zubkov’un vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

25’inci dakikada Malheiro’nun sağ kanattan ceza alanına ortasına iyi yükselen Ozan Tufan’ın kafa vuruşu üstten auta gitti.

31’inci dakikada Banza, savunmadan kaptığı topu Ozan Tufan’a aktardı. Bu oyuncunun vuruşu kaleciden döndü.

41’inci dakikada Barış Alper Yılmaz’ın sağ kanattan ceza alanına ortasında Osimhen’in penaltı noktasından yaptığı röveşata vuruşta top üstten auta gitti.

46’ncı dakikada ani gelişen Galatasaray atağında ceza alanına gönderilen topla buluşan Osimhen, rakip savunma oyuncusunu geçtikten sonra plase vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-2.

63’üncü dakikada Yunus Akgün’ün sağdan ceza alanına pasıyla buluşan Osmihen’in bekletmeden vuruşu ağlara gitti: 0-3.

Karşılaşmada başka pozisyon olmayınca Galatasaray sahadan 3-0’lık skorla galip ayrıldı ve kupanın sahibi oldu.

Kupanın finalinde Trabzonspor'u 3-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, tarihinde 19. kez kupayı müzesine götürdü. Trabzonspor ise 17. kez mücadele ettiği finalde 8. kez kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı.Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi.

Bu sezon 63. kez organize edilen Türkiye Kupası'nın final maçı Gaziantep Stadı'nda yapıldı. Müsabakayı Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in (2) golleriyle 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray, şampiyonluğa ulaştığı Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırdı

Gaziantep Stadı'nda Trabzonspor ile Galatasaray arasında yapılan final maçının ardından kupa töreni düzenlendi. Sarı-kırmızılı ekibin 3-0 kazandığı final maçının ardından saha ortasına platform kuruldu.

Şampiyon olan Galatasaray Futbol Takımı'nın teknik heyeti ve oyuncularına madalyalarını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu taktı. Bu sırada platformda bulunan ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, şampiyon takımı tebrik etti.

Şampiyonluk kupasını ise TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, takım kaptanı Fernando Muslera'ya verdi. Uruguaylı file bekçisi, kupayı aldıktan sonra takım arkadaşlarının önüne giderek coşkuyla havaya kaldırdı. Daha sonra sarı-kırmızılı futbolcular tek tek kupayı kaldırarak coşkuyla kutlama yaptı.

Futbolcular, podyumdaki kutlamaların ardından kupayla taraftarlarının bulunduğu tribünleri dolaştı.

Öte yandan Türkiye Kupası'nı ikinci tamamlayan bordo-mavili takımın teknik heyeti ve futbolcuları seremoniye katılmadı.

Galatasaray, rekorunu 1 adım ileri taşıdı

Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım olan sarı-kırmızılı ekip, 19. kez zafere ulaştı.

Türkiye'nin en önemli ikinci ulusal futbol turnuvasında 24. kez final oynama başarısı gösteren Galatasaray, 19. kez kupayı kaldırdı.

Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.

Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019'un ardından bu sezon da kupanın sahibi oldu.

Trabzonspor 17. finalde 8. kez kaybetti

Trabzonspor, daha önce 17 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 8. kez hüsrana uğradı.

Bordo-mavili takım, kupada 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor, 1974-1975, 1975-1976, 1984-1985, 1989-1990, 1996-1997, 2012-2013 ve 2023-2024'ün ardından bu sezon da sahadan mutsuz ayrıldı.