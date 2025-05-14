HÜRJET için nihai imza bu yıl atılacak

Türk savunma sanayiinin en önemli imzalarından biri İspanya’nın başkenti Madrid’de atıldı. İspanya Hava Kuvvetleri’nin yeni eğitim uçağı olmasına kesin gözüyle bakılan HÜRJET için İspanyol firmaların üretim yapabilmesine ilişkin süreç böylece başlamış oldu.

Sürecin en büyük mimarlarından biri olan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, İspanyol makamlarla imzalanan sözleşmenin ardından duygularını TRT Haber ile paylaştı.

“Projeyle ilgili en büyük adımlardan birini attık”

Madrid’deki Uluslararası Savunma Fuarı (FEINDEF) 2025 kapsamında yapılan sözleşmeyi değerlendiren Demiroğlu, bunun bir ‘mutabakat anlaşması’ olarak ele alınabileceğini söyledi.

Söz konusu imzayı “Bugün bizim için çok güzel ve büyük bir gün.” sözüyle yorumlayan Demiroğlu, HÜRJET’in İspanya Hava Kuvvetleri’nin eğitim uçağı olması yönündeki en büyük adımlardan birini attıklarını vurguladı.

[İmzalanan mutabakat anlaşması hem Türkiye hem İspanya adına son derece değerli kapılar açacak. Foto: AA]

İspanya’daki imza ne anlama geliyor?

İmzalanan mutabakat anlaşmasının Airbus ve 15 ayrı İspanyol şirketi kapsadığını belirten TUSAŞ Genel Müdürü, sürecin ne anlama geldiğini şu sözlerle anlattı:

“Atılan bu imzalar ‘Biz HÜRJET’i seçtik’ demek. Bize de ‘bunun endüstrileşme kısmını Airbus koordinasyonunda İspanyol şirketlerle yapın’ diyorlar. Sürecin sonunda İspanyol makamlara resmi bir plan sunulacak. Biz zaten bunu çalışıyorduk ancak şimdi tüm dünyaya duyurmuş olduk.”

[TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Hürjet'le ilgili nihai imzanın da bu yıl atılacağını duyurdu. Foto: AA]

“HÜRJET’in İspanya’ya satışına bu yıl tamamlanacak”

Mehmet Demiroğlu, resmi raporlama döneminin ardından imza fazına geçileceğinin altını çizerek, “Tüm süreç tamamlandıktan sonra sıra resmi imzalara gelecek. Bu sene içerisinde HÜRJET'in İspanya’ya satışına ilişkin resmi imzaların da atılmasını hedefliyoruz.” bilgisini paylaştı.