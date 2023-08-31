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Spor
AA 31.08.2023 11:15

Süper Lig'e 4. hafta maçlarıyla devam edilecek

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta, 1 Eylül Cuma günü yapılacak 2 maçla başlayacak.

Süper Lig'e 4. hafta maçlarıyla devam edilecek
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Haftanın açılış müsabakasında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Trabzonspor'u konuk edecek. Çaykur Rizespor ile VavaCars Fatih Karagümrük, Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İki müsabaka da saat 21.00'de başlayacak.

Ligde 4. haftanın arından milli maç arasına girilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın programı şöyle:

1 Eylül Cuma:

21.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

21.00 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)

2 Eylül Cumartesi:

19.15 Pendikspor-Corendon Alanyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.15 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Bitexen Antalyaspor-Mondihome Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

21.45 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)

3 Eylül Pazar:

19.15 Yılport Samsunspor-İstanbulspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.15 Beşiktaş-EMS Yapı Sivasspor (Beşiktaş Park)

21.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

21.45 Atakaş Hatayspor-Yukatel Adana Demirspor (Mersin)

Trendyol 1. Lig'e 4. hafta maçlarıyla devam edilecek

Haftanın açılış karşılaşmasında Adanaspor, saat 21.00'de Kocaelispor'u konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde müsabaka programı şöyle:

1 Eylül Cuma

21.00 Adanaspor-Kocaelispor (Yeni Adana)

2 Eylül Cumartesi

17.00 Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül)

19.15 Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

19.15 Manisa FK-Tuzlaspor (Spor Toto Akhisar)

21.45 Eyüpspor-Bitexen Giresunspor (Eyüp)

3 Eylül Pazar

17.00 Bodrumspor FK-Ümraniyespor (Bodrum İlçe)

19.15 Ahtatcı Çorum FK-Gençlerbirliği (Çorum Şehir)

21.45 Altay-Göztepe (Alsancak Mustafa Denizli)

21.45 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Erzurumspor FK (11 Nisan)

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