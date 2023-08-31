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Spor
AA 31.08.2023 10:48

ABD Açık'ta heyecan devam ediyor

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerin 5 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud, ikinci turda elendi.

ABD Açık'ta heyecan devam ediyor
[Fotograf: Reuters]

New York kentinde düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde oynanan ikinci tur maçları tamamlandı.

Geçen yılın finalisti Ruud, klasmanın 67. sırasındaki Çinli Zhizhen Zhang ile karşılaştı. Rakibini 6-4, 5-7, 6-2, 0-6 ve 6-2'lik setlerle 3-2 mağlup eden Zhang, adını 3. tura yazdırdı.

ABD'li Taylor Fritz (9 numaralı seribaşı), Perulu Juan Pablo Varillas'ı 6-1, 6-2, 6-2, ABD'li Frances Tiafoe da Avusturyalı Sebastian Ofner'i 6-3, 6-1, 6-4 biten setlerle 3-0, ABD'li Tommy Paul ise Rus Roman Safiullin'i 3-6, 2-6, 6-2, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-2 yenerek yoluna devam etti.

Seribaşı tenisçilerden İspanyol Alejandro Davidovich Fokina (21), Fransız Adrian Mannarino (22) ve Sırp Laslo Djere'nin (32) rakiplerini geçerek 3. tura kaldığı turnuvada Arjantinli Francisco Cerundolo (20) ve ABD'li Christopher Eubanks (28) elenmekten kurtulamadı.

Turnuvada 2020 yılının şampiyonu Avusturyalı Dominic Thiem ise yaşadığı rahatsızlık nedeniyle ABD'li Ben Shelton karşısında ikinci sette maçtan çekildi.

Rybakina tur atladı

Tek kadınlarda geçen yılın Wimbledon şampiyonu Kazak Elena Rybakina (4), dünya 127'ncisi Avustralyalı Ajla Tomljanovic'in sakatlığı nedeniyle maç öncesi turnuvadan çekilmesi sonrası 3. tura kaldı.

Avustralya Açık'ta 2018 yılı şampiyonu Danimarkalı Caroline Wozniacki, iki kez Wimbledon şampiyonu Çek Petra Kvitova (11) karşısında 2-0 (7-5, 7-6) galip gelerek tur atladı.

ABD Açık'ta 3 kez final oynayan iki defa grand slam şampiyonu Belaruslu Victoria Azarenka (18), Çinli Lin Zhu'ya, Brezilyalı Beatriz Haddad Maia (19) ise ABD'li Taylor Townsend'e 2-0 yenilerek elendi.

Kadınlarda seribaşı tenisçilerden Letonyalı Jelena Ostapenko (20), Rumen Sorana Cirstea (30) ve Belçikalı Elise Mertens (32) tur atlarken Polonyalı Magda Linette (24) ise turnuvaya veda etti.

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