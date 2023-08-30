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Spor
AA 30.08.2023 19:52

Beşiktaş, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off rövanş maçında yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini ağırlayacak Beşiktaş, son antrenmanını gerçekleştirdi.

Beşiktaş, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını tamamladı
[Fotograf: AA]

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman öncesinde siyah-beyazlı oyuncular ve teknik ekip, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Türk bayrağı açtı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda Beşiktaşlı oyuncular, bir süre istasyon çalışmaları yaptı. Siyah-beyazlılar, antrenmanın son bölümünde pas çalışması gerçekleştirdi. Basına kapalı bölümde ise taktik ağırlıklı çalışma yapıldığı öğrenildi.

Antrenmana tedavileri süren Arthur Masuaku ile Daniel Amartey katılmadı.

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