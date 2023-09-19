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Spor
AA 19.09.2023 21:21

Süper Lig'den 5 takım PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gaziantep FK ve Mondihome Kayserispor'u PFDK'ya sevk etti.

Süper Lig'den 5 takım PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Galatasaray, Yılport Samsunspor mücadelesindeki saha olayları, Fenerbahçe ise Bitexen Antalyaspor mücadelesindeki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'yasevk edilirken, Trabzonspor da Beşiktaş mücadelesindeki saha olayları ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle disipline gönderildi.

TFF Hukuk Müşavirliği, Mondihome Kayserispor-Gaziantep FK müsabakasının ardından sarı-kırmızılı ekibin talimatlara aykırı hareket sebebiyle, Gaziantep FK'nin ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

ETİKETLER
TFF Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe Trabzonspor Gaziantep FK Kayserispor
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