Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu: Sabır ve destek istiyoruz

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, hafta sonu oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, antrenman öncesinde basın toplantısı düzenleyerek, kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Lige istedikleri gibi başlayamadıklarının altını çizdi.

“Geçen sene de geldiğimizde 11 yıllık bir hasret vardı. Bir söz vermiştik. Bunu yerine getirdik. Bu sezona 7 puan kayıpla başladık. Bir sistemi kurgulamak, uygulamak önemli. Sonuçlar bazen istediğin gibi olmuyor. Baktığımızda lige istediğimiz gibi başlayamadık. Aramıza yeni katılan oyuncular var. 4 maç geride kaldı. Bu maçlar, istediğimiz gibi de bitebilirdi. Belki hak ettiğimiz puan veya puanları alamadık. Burada tek istediğimiz sabır ve destek. Futbolla ilgili antrenörlük kariyerimde 500’den fazla maça çıktım. Neyin doğru neyin başarıya getireceğini çok iyi biliyorum. İyi bir teknik ekibim var ve çok çok değerli bir futbolcu grubum var. Her futbolcu bizim için değerli. Her oyuncum burada çok değerli ve hepsinin değerini arttırmak, performansını arttırmak biz teknik ekibin en asli görevi ve başarıya yolda sistemin oluşmasında giden yolda en önemli etken diye düşünüyorum.”

“Son maçta iyi sinyaller verdik”

Eroğlu, yeni transferlerin takıma katılması ile iyi sinyaller vermeye başladıklarını ifade etti.

“Yeni bir kurulan takımız. Gelen oyuncularımızla birlikte çok güçlü bir Samsunspor, iyi bir kadro, alternatifli bir kadro ve hücum hattına sahip olduk. Çok güzel sinyaller verdiğimizi hepiniz de gördünüz. Önümüzdeki süreçte bizi yukarıya taşıyacak güçlü kadronun oluşumu bizim için çok önemli. Oynadığımız 4 maçın 3’ü deplasmandaydı. Bir tanesi Galatasaray deplasmanı. İçeride de Fenerbahçe ile oynadık. Bu hafta da Antalya'ya gidiyoruz. İster istemez yeni kurulan bir takımız. Ligde yeniyiz. Yeni oyuncularımız aramıza katılıyor. Şu anda da 5. maçta 4. deplasmanımıza gidiyoruz. Biz de bu takımımızla kendi taraftarımızın önüne çıkmak, coşkulu taraftarımızla birleşmesiyle rakibe karşı gerçekten baskılı oyun oynamak en büyük dileğimiz. Fikstür tam tersine dönecek. Bu dış deplasmanda oynadığınız bütün maçları kendi sahamızda da taraftarımızla birlikte oynayacağız.”

Galatasaray maçındaki hücum performansını koruyup, defansta daha dikkatli oldukları takdirde Antalyaspor engelini geçebileceklerini ifade eden Hüseyin Eroğlu, şunları söyledi:

“Antalyaspor karşısında Galatasaray maçındaki oyunumuzu oynarsak, yaptığımız hataları yapmazsak, kazanacağımızı düşünüyorum. Tabii ki hiçbir şey kolay değil, gittikçe zorlaşıyor. Amacımız burada Samsunspor'un başarılı olmasını sağlamak. Bizler de burada elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Oyuncularımız sakatlıktan dönmeye başladı. Eksikliklerimizi giderip, çok daha güçlü bir takım haline geleceğiz. Takımın performansı yükseldi, rekabet arttı. Daha iyi olmak için çabalayacağız.”