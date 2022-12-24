Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Dünya Kupası için lige verilen araya 13 maçta topladığı 23 puanla 7. sırada giren Trabzonspor, lider Fenerbahçe'yi yenerek rakibi ile arasındaki puan farkını 3'e indirmek istiyor. Karadeniz ekibi, ligde oynadığı son iki maçtan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe ise zorlu deplasmandan galip dönerek şampiyonluk yarışında kritik haftayı kayıpsız geçmek istiyor.

Sarı lacivertliler, lige verilen aradan önce çıktığı 13 maçta topladığı 29 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. Jorge Jesus'un ekibi, ligde oynadığı son maçta evinde Bitexen Giresunspor'a 2-1 yenilmişti.

Dev mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

13. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top üst direkten döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

36. dakikada Arao'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen King'in kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

37. dakikada sağdan ceza alanına giren Ferdi Kadıoğlu'nun yakın mesafeden şutunda, araya giren Hugo'ya çarpan top kornere gitti.

44. dakikada Visca'nın sağdan ortasında arka direkte iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda, kaleci Altay Bayındır topa sahip oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Visca, Gomez.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Arao, Crespo, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, King, Batshuayi.

Sarı kartlar: Dk. 18 Trezeguet, Dk. 21 Max Gomez, Dk. 41 Bakasetas, Dk. 54 Vitor Hugo (Trabzonspor), Dk. 42 Batshuayi, Dk. 42 İrfan Can Eğribayat (yedek kulübesinden), Dk. 45+7 Crespo (Fenerbahçe)