Süper Lig'de zirvenin yeni sahibi Beşiktaş
Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'u 2-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynana karşılaşmada Beşiktaş'a 3 puanı getiren golleri 89. dakikada N'Koudou, 90+7'da Hasic kaydetti.
Üst üste 4. galibiyetini alan Siyah-Beyazlılar 31 puana yükseldi ve 16. haftayı lider tamamladı. Hes Kablo Kayserispor'un ise galibiyet hasreti 11 maça çıktı.
Beşiktaş, 12. dakikada Mensah ile bir penaltı atışından yararlanamazken, maç bitiminde Hes Kablo Kayserispor'dan Lopez kırmızı kart gördü.
İlk Yarı
5. dakikada rakiplerini çalımlayarak ilerleyen Atiba'nın sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Doğan Alemdar topu kornere çelmeyi başardı.
9. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren N'Koudou, Lopes'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Fırat Aydınus bu pozisyonda penaltı kararı verdi.
12. dakikada Beşiktaş penaltıdan yararlanamadı. Kazanılan penaltıyı kullanmak için topun başına Mensah geldi. Mensah'ın vuruşunda kaleci Doğan Alemdar, sağına uzanarak topu kornere çelmeyi başardı.
33. dakikada Kayserispor atağında Lennon ile kısa paslar yaparak ceza sahasına giren Lopes, uygun pozisyonda kaleye gönderdiği şutta top Welinton'a çarpttı.
Maçın ilk devresi 0-0 berabere tamamlandı.
İkinci Yarı
76. dakikada N'Koudou'nun sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ön direğe koşu yapan Josef de Souza topu kafasıyla aşırdı. Arka direkte uygun pozisyonda Larin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
84. dakikada Larin'in ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren N'Sakala, Sapunaru'nun müdahelesiyle yerde kaldı. Oyunu devam ettiren maçın hakemi Fırat Aydınus VAR incelemesinin ardından penaltıya hükmetti.
GOL 89. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan N'Koudou meşin yuvarlağı kaleci Doğan Alemdar'ın sağından filelerle buluşturdu: 0-1
90+4 dakikada N'Koudou'nun ortasında ceza sahası içerisinde rakiplerinin arasından iyi yükselen Ajdin Hasic'in kafa şutunda top az farkla auta gitti.
90+6 dakikada Kayserispor'un kazandığı serbest vuruşu kullanan Denis Alibec'in sert şutunda kaleci sağına giden topu son anda kornere çelmeyi başardı.
GOL 90+7 dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında N'Koudou'nun ara pasında topla buluşan Ajdin Hasic kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2
Karşılaşma konuk ekip Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.