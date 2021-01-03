Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, futbol takımı oyuncuları, teknik heyeti, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için sponsor hastaneler Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla gerçekleştirilen kapsamlı COVID-19 testlerinin sonuçlandığı belirtildi.

Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/zFhSvTj87C — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 3, 2021

Açıklamada, bir altyapı oyuncusunun test sonucunun pozitif çıktığı, futbolcunun tedavi protokolü ve karantina sürecinin başlatıldığı ifade edildi.