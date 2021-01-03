Haber Giriş: 3 Ocak 2021 Pazar 17:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'da koronavirüs vakası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Galatasaray'da bir altyapı oyuncusunun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.
Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, futbol takımı oyuncuları, teknik heyeti, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için sponsor hastaneler Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla gerçekleştirilen kapsamlı COVID-19 testlerinin sonuçlandığı belirtildi.
Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/zFhSvTj87C— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 3, 2021
Açıklamada, bir altyapı oyuncusunun test sonucunun pozitif çıktığı, futbolcunun tedavi protokolü ve karantina sürecinin başlatıldığı ifade edildi.
Etiketler: Galatasaray Koronavirüs
Son Haberler
- 17:49
- 17:51
- 17:49
- 17:36
- 17:45
Sıradaki Haber
İnter'den üst üste 8. galibiyet
Yükleniyor lütfen bekleyiniz