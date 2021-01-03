Haber Giriş: 3 Ocak 2021 Pazar 12:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
NBA efsanesi Paul Westphal yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: Reuters]
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Phoenix Suns'ın efsane oyuncularından Paul Westphal, 70 yaşında yaşamını yitirdi.
Bir süredir kanser tedavisi gören Paul Westphal, hayatını kaybetti.
1974 yılında Boston Celtics ile şampiyonluk yaşayan ABD'li guard, 1975-1980 yılları arasında Phoenix Suns forması giymişti.
Daha sonra başantrenörlük yaptığı Phoenix Suns'ı 1993'te ilk kez NBA finallerine taşıyan Westphal, 2019'da basketbolda efsaneleşmiş oyuncu, hakem, antrenör ve diğer önemli kişilerden oluşan Şöhret Müzesi'ne (Hall of Fame) girmişti.
Etiketler: NBA
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