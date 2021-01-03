Haber Giriş: 3 Ocak 2021 Pazar 01:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurumspor'da İbrahim Akdağ ile yollar ayrıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ ile yollarını ayırdı.
Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Twitter hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, İbrahim Akdağ ile ilgili şu bilgiler verildi:
"Futbolcumuz İbrahim Akdağ ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshettik. Takımımıza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı kaptanımıza teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."
Kamuoyunun Bilgisine | pic.twitter.com/TfN1dj0zK9— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) January 2, 2021
Etiketler: Erzurumspor Süper Lig
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