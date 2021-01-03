Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Twitter hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, İbrahim Akdağ ile ilgili şu bilgiler verildi:

"Futbolcumuz İbrahim Akdağ ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshettik. Takımımıza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı kaptanımıza teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."