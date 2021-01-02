Haber Giriş: 2 Ocak 2021 Cumartesi 22:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'de testler negatif
Fenerbahçe Futbol Takımı'nda koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde tüm oyuncular, teknik heyet ve çalışanlara uygulanan PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlandı.
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, 22 Aralık'ta Covid-19 test sonucu pozitif çıkmıştı.
Bugün Can Bartu Tesislerimizde tüm oyuncularımız, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza uygulanan PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 2, 2021
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/PwpJ8VBSNe
Etiketler: Fenerbahçe Koronavirüs
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