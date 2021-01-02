Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde tüm oyuncular, teknik heyet ve çalışanlara uygulanan PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlandı.

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, 22 Aralık'ta Covid-19 test sonucu pozitif çıkmıştı.