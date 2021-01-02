Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, koronavirüs karantina sürecini tamamlayan Ozan Tufan takımla çalıştı.

Daha önce Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Luiz Gustavo'nun son testi negatif çıktı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda Ferdi Kadıoğlu da çalışmalarını takımla birlikte sürdürürken, Diego Perotti çalışmalarına ayrı devam etti.

Tolga Ciğerci'de 2. derece yırtık tespit edildi

Filip Novak ise tedbir amaçlı takımdan ayrı özel çalıştı. Bu arada sol alt adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen Tolga Ciğerci’nin tedavisine başlandı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanda sarı-lacivertliler, pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadı.

Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.