TFF 1. Lig'in 17. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta, Giresunspor ile Tuzlaspor karşı kaşıya geldi.

TRT Spor'da canlı yayılanan kritik mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarıya daha istekli giren ve arka arkaya pozisyonlar bulan Giresunspor, 62. dakikada Sergen'in attığı golle 1-0 öne geçti. Rakip kalesinde etkili ataklarını sürdüren ev sahibi ekip, 76 ve 81. dakikalarda İbrahima Balde'yle bulduğu gollerle skoru 3-0'a getirdi.

Ligin ilk yarısında lider Giresunspor

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç Giresunspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Ligdeki son 6 maçını gol yemeden kazanan Giresunspor, bu sonuçla ilk devreyi lider kapatmayı garantiledi ve puanını 35'e çıkardı. Konuk Tuzlaspor ise ligdeki 5. mağlubiyetini aldı ve 30 puanda kaldı.