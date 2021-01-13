Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği'nin yabancı sayısının 16'ya yükseltilmesi önerisini kabul etti. Açıklamayı TFF Başkanı Nihat Özdemir yaptı.

"İkinci yarıda yabancı sayısını 16'ya çıkarma kararı aldık. Kararların hepsini sıkışık takvim ve pandemi sebebiyle aldık. Sahada oynayan oyuncularla kulübedeki yabancı oyuncuların sayısı 12'den 14'e çıkacak."

Mehmet Sepil'in istifası sonrası boşalan Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığı seçiminim 28 Ocak'ta yapılacağı kaydedildi.

Mehmet Sepil konuşmasında şunları ifade etti:

"Bazı yardımlar istedik"

"Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı 28 Ocak'ta belli olacak. Bugünkü görüşmelerin önemli bir bölümü futbol ekonomisiyle alakalıydı. Bundan dolayı bazı yardımlar istedik. Bununla ilgili detayları konuştuk. Futbol sektörü pandemi sebebiyle henüz yardım alamadı. Federasyon Başkanı Nihat Özdemir, yardım alacağımızı söyledi. Yabancı sayısının 2 artırılması istedik ve toplantıda karar alındı. 16 yabancı ile oynanması yönünde karar alındı. Kurun sabitlenmesi noktasında yazılı bir talebimiz vardı. Federasyon Başkanı Nihat Özdemir kararın, bu toplantıda alınamayacağını söyledi. Benim umudum, başkanımızın bu isteği yerine getireceği noktasında."

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.



Ligin ikinci yarısında yabancı oyuncu sayısı 16'ya çıkarıldı.



Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı 28 Ocak'ta belli olacak. pic.twitter.com/MSzmVQhr9n — TRT Spor (@trtspor) January 13, 2021

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