Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şunlar:
13 Ağustos Cuma:
20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
14 Ağustos Cumartesi:
19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep: Cüneyt Çakır
21.45 Altay-Kayserispor: Suat Arslanboğa
21.45 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
15 Ağustos Pazar:
19.15 Medipol Başakşehir-Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe: Yasin Kol
21.45 Adana Demirspor-Fenerbahçe: Ali Şansalan
16 Ağustos Pazartesi:
19.15 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
19.15 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor: Fırat Aydınus
21.45 Giresunspor-Galatasaray: Erkan Özdamar
TFF 1. Lig'de ilk hafta hakemleri
TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında görev yapacak hakemler de belli oldu.
13 Ağustos Cuma:
20.30 Gençlerbirliği-Eyüpspor: Murat Erdoğan
14 Ağustos Cumartesi
19.15 İstanbulspor-Manisa: Kadir Sağlam
21.45 Denizlispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Direnç Tonusluoğlu
21.45 Balıkesirspor-Beypiliç Boluspor: Oğuzhan Aksu
15 Ağustos Pazar
19.15 Tuzlaspor-MKE Ankaragücü: Bülent Birincioğlu
19.15 Ankara Keçiörengücü-Altınordu: Oğuzhan Çakır
21.45 Bursaspor-Adanaspor: Onur Özütoprak
21.45 Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16 Ağustos Pazartesi
20.30 Kocaelispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Emre Kargın
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