Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dimitris Pelkas'tan Fenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçe Kulübü, Yunanistanlı futbolcusu Dimitris Pelkas'ın sağ omzunun çıktığını duyurdu.
Dimitris Pelkas’ın sabah antrenmanında sağ omzunun çıktığını açıklandı.
"Oyuncumuz Dimitris Pelkas'ın sabah yapılan antrenmanımızda sağ omuzu çıkmıştır. Takım Doktorumuz Burak Kunduracıoğlu tarafından çıkan omuz yeniden yerine oturtulmuş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Bilgilendirme | Oyuncumuz Dimitris Pelkas’ın sabah yapılan antrenmanımızda sağ omuzu çıkmıştır. Takım Doktorumuz Burak Kunduracıoğlu tarafından çıkan omuz yeniden yerine oturtulmuş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. pic.twitter.com/0Kte2TMF9k— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 12, 2021
Etiketler: Fenerbahçe
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