Beşiktaş ligin ilk haftasında başarılı sonuçlar alıyor
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun açılış maçında 13 Ağustos Cuma günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak son şampiyon Beşiktaş, ilk hafta müsabakalarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.
Siyah-beyazlı takım, 63 yıllık lig tarihinde açılış karşılaşmalarında 38 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.
Beşiktaş, deplasmanda çıktığı 32 açılış maçının 11'ni kazandı, 14'ünde berabere kaldı, 7'sinde ise sahadan mağlup ayrıldı.
Son 8 sezonda tek mağlubiyet
Beşiktaş, son 8 sezondaki açılış maçlarının 7'sini kazanırken, sadece 1'inden mağlup ayrıldı.
Ligde 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Demir Grup Sivasspor'a 3-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, 2020-2021'de Trabzonspor'u 3-1, 2018-2019'da Akhisarspor'u 2-1, 2017-2018'de Antalyaspor'u 2-0, 2016-2017'de Alanyaspor'u 4-1, 2015-2016 ile 2014-2015'te ise Mersin İdmanyurdu'nu 5-2 ve 1-0 mağlup etti. Beşiktaş, 2013-2014 sezonunun açılış maçında ise Trabzonspor'a 2-0 üstünlük kurdu.
Sezonun ilk haftalarında oynadığı müsabakaların 54'ünde gol atan siyah-beyazlılar, 9'unda ise fileleri havalandıramadı.
Beşiktaş, ilk haftalarda çıktığı 25 maçta gol yemedi, 38 müsabakada ise kalesini gole kapatamadı.
İlk hafta karşılaşmalarında toplam 113 kez ağları sarsan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 48 gol gördü.
İlk hafta maç sonuçları
Beşiktaş'ın lig tarihinde sezonun ilk haftasında oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|1959
|Altay-Beşiktaş
|1-2
|1959-1960
|Beşiktaş-Vefa
|4-1
|1960-1961
|Beşiktaş-Göztepe
|3-1
|1961-1962
|Beşiktaş-Göztepe
|1-0
|1962-1963
|Beşiktaş-Vefa
|4-0
|1963-1964
|Beşiktaş-İstanbulspor
|2-0
|1964-1965
|Beşiktaş-İstanbulspor
|3-0
|1965-1966
|Beşiktaş-Feriköy
|3-0
|1966-1967
|Beşiktaş-İzmirspor
|4-0
|1967-1968
|Beşiktaş-Vefa
|1-0
|1968-1969
|Beşiktaş-İstanbulspor
|1-0
|1969-1970
|Beşiktaş-İstanbulspor
|3-1
|1970-1971
|Beşiktaş-Vefa
|2-0
|1971-1972
|Giresunspor-Beşiktaş
|0-0
|1972-1973
|Boluspor-Beşiktaş
|1-0
|1973-1974
|Bursaspor-Beşiktaş
|1-1
|1974-1975
|Beşiktaş-Bursaspor
|3-1
|1975-1976
|Balıkesirspor-Beşiktaş
|1-1
|1976-1977
|Bursaspor-Beşiktaş
|0-0
|1977-1978
|Diyarbakırspor-Beşiktaş
|2-0
|1978-1979
|Beşiktaş-Orduspor (Ankara)
|1-0
|1979-1980
|Beşiktaş-Altay
|1-1
|1980-1981
|Gaziantepspor-Beşiktaş
|1-1
|1981-1982
|Beşiktaş-Gaziantepspor
|4-1
|1982-1983
|MKE Ankaragücü-Beşiktaş
|1-1
|1983-1984
|Antalyaspor-Beşiktaş
|0-0
|1984-1985
|Beşiktaş-Boluspor
|2-0
|1985-1986
|Zonguldakspor-Beşiktaş
|0-1
|1986-1987
|Samsunspor-Beşiktaş
|2-2
|1987-1988
|Beşiktaş-Denizlispor
|3-0
|1988-1989
|MKE Ankaragücü-Beşiktaş
|1-2
|1989-1990
|Beşiktaş-Boluspor
|3-0
|1990-1991
|Gaziantepspor-Beşiktaş
|0-1
|1991-1992
|Beşiktaş-Gençlerbirliği
|1-1
|1992-1993
|Beşiktaş-Karşıyaka
|1-1
|1993-1994
|Beşiktaş-Gençlerbirliği (Bursa)
|3-0
|1994-1995
|Denizlispor-Beşiktaş
|1-3
|1995-1996
|Kayserispor-Beşiktaş
|1-1
|1996-1997
|Bursaspor-Beşiktaş
|2-0
|1997-1998
|Beşiktaş-Şekerspor
|2-1
|1998-1999
|Beşiktaş-MKE Ankaragücü
|4-1
|1999-2000
|Gençlerbirliği-Beşiktaş
|1-0
|2000-2001
|Beşiktaş-Yimpaş Yozgatspor
|3-0
|2001-2002
|Beşiktaş-Trabzonspor
|1-2
|2002-2003
|Bursaspor-Beşiktaş
|2-2
|2003-2004
|Samsunspor-Beşiktaş
|1-3
|2004-2005
|Malatyaspor-Beşiktaş
|1-1
|2005-2006
|Kayseri Erciyesspor-Beşiktaş
|1-1
|2006-2007
|Manisaspor-Beşiktaş
|1-0
|2007-2008
|Beşiktaş-Konyaspor
|1-0
|2008-2009
|Antalyaspor-Beşiktaş
|2-3
|2009-2010
|İBB Spor-Beşiktaş
|1-1
|2010-2011
|Bucaspor-Beşiktaş
|0-1
|2011-2012
|Eskişehirspor-Beşiktaş
|2-1
|2012-2013
|İBB Spor-Beşiktaş
|1-1
|2013-2014
|Beşiktaş-Trabzonspor
|2-0
|2014-2015
|Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş
|0-1
|2015-2016
|Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş
|2-5
|2016-2017
|Beşiktaş-Alanyaspor
|4-1
|2017-2018
|Beşiktaş-Antalyaspor
|2-0
|2018-2019
|Beşiktaş-Akhisarspor
|2-1
|2019-2020
|D.G. Sivasspor-Beşiktaş
|3-0
|2020-2021
|Trabzonspor-Beşiktaş
|1-3
- 14:22
- 14:18
- 14:21
- 14:11
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