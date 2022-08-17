Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 3. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
19 Ağustos Cuma:
21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray: Ali Şansalan
20 Ağustos Cumartesi:
19.15 Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
19.15 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
21 Ağustos Pazar:
19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
22 Ağustos Pazartesi:
19.15 Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk
19.15 İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor: Burak Şeker
21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen
Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı
Spor Toto 1. Lig'de de 2. haftanın hakemler belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:
19 Ağustos Cuma:
21.00 Boluspor-Gençlerbirliği: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20 Ağustos Cumartesi
17.00 Tuzlaspor-Beyçimento Bandırmaspor: Muhammet Ali Metoğlu
20.00 Yılport Samsunspor-Eyüpspor: Ömer Faruk Turkay
21.45 Altınordu-Sakaryaspor: Oğuzhan Çakır
21 Ağustos Pazar
16.30 Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor: Mehmet Türkmen
17.00 Pendikspor-Altay: Tarık Güldal
19.15 Yeni Malatyaspor-Adanaspor: Murat Erdoğan
21.45 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ozan Ergün
22 Ağustos Pazartesi
21.00 Altaş Denizlispor-Çaykur Rizespor: Kutluhan Bilgiç
- 17:43
- 17:37
- 17:39
- 17:32
- 17:34