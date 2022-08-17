Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 3. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

19 Ağustos Cuma:

21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray: Ali Şansalan

20 Ağustos Cumartesi:

19.15 Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

19.15 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

21 Ağustos Pazar:

19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

22 Ağustos Pazartesi:

19.15 Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk

19.15 İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor: Burak Şeker

21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de de 2. haftanın hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

19 Ağustos Cuma:

21.00 Boluspor-Gençlerbirliği: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20 Ağustos Cumartesi

17.00 Tuzlaspor-Beyçimento Bandırmaspor: Muhammet Ali Metoğlu

20.00 Yılport Samsunspor-Eyüpspor: Ömer Faruk Turkay

21.45 Altınordu-Sakaryaspor: Oğuzhan Çakır

21 Ağustos Pazar

16.30 Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor: Mehmet Türkmen

17.00 Pendikspor-Altay: Tarık Güldal

19.15 Yeni Malatyaspor-Adanaspor: Murat Erdoğan

21.45 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ozan Ergün

22 Ağustos Pazartesi

21.00 Altaş Denizlispor-Çaykur Rizespor: Kutluhan Bilgiç