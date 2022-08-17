Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 16:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbulspor'a Ganalı golcü
Spor Toto Süper Lig takımlarından İstanbulspor, Ganalı santrfor Raymond Frimpong Owusu'yu kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımında forma giyen 20 yaşındaki futbolcu transfer edildi. Sağlık kontrollerinin ardından başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelen Owusu, 1 yıllık sözleşmeye imzasını attı.
Ukrayna temsilcisine Mart 2021'de transfer olan Owusu, geçen sezon Premier Lig'de 14 maçta 4 gol attı. Genç santrfor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4, UEFA Avrupa Ligi elemeleri ile Ukrayna Kupası'nda birer müsabakada süre aldı.
FC Zorya Luhansk kulübünden transfer ettiğimiz Forvet oyuncusu Raymond Frimpong Owusu, Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek 1 yıllık sözleşmeye imzasını attı. #İstanbulBiziz pic.twitter.com/YBbzaSvPwq— İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) August 17, 2022
Etiketler: Transfer Haberleri Süper Lig İstanbulspor
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