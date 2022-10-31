Süper Lig'de görünüm
Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta yapılan 2 maçla sona erdi. 34 gol atarak ligin en skorer takımı olan Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü.
Ligde haftanın kapanış gününde Demir Grup Sivasspor, Fraport TAV Antalyaspor'u, Medipol Başakşehir ise Bitexen Giresunspor'u konuk etti.
Antalya temsilcisi, Sivas deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılırken, Başakşehir, Karadeniz ekibini 3-1 yendi.
Trabzonspor'un maç yapmadan geçirdiği hafta, söz konusu mücadelelerle tamamlandı.
Fenerbahçe, liderlik koltuğunu korudu
Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde haftaya lider giren Fenerbahçe, İstanbulspor engelini 5 golle aştı.
Bu sezon hücumdaki etkinliğiyle dikkati çeken sarı-lacivertliler, İstanbulspor galibiyetiyle 11 maç sonunda puanını 26'ya, attığı gol sayısını da 34'e çıkardı.
Fenerbahçe, atılan gol bakımından en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 9 farkla önünde bulunuyor.
Beşiktaş, Şenol Güneş ile farklı kazandı
Hafta arasında teknik direktör değişikliğine gidilen Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde çıktığı ilk maçta farklı galibiyet elde etti.
Ligde son 6 maçta 1 galibiyet 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşanmasının ardından teknik direktör Valerien Ismael ile yolların ayrıldığı siyah-beyazlılar, daha önce şampiyonluklar yaşadığı Şenol Güneş'e emanet edildi.
Beşiktaş, tecrübeli teknik adamın idaresinde çıktığı ilk lig maçında HangiKredi Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti.
Galatasaray, derbi öncesi moral buldu
Süper Lig'de 12. hafta öncesinde üst üste 3 maçta galibiyet alamayan Galatasaray, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek 3 puan hasretini sonlandırdı.
Ligin 13. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü Nef Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek sarı-kırmızılılar, hem zirve yarışında yara almadı hem de derbi öncesinde moral buldu.
Sonuçlar
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray: 0-2
Arabam.com Konyaspor-Kasımpaşa: 1-1
Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: 2-0
MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor: 4-1
Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor: 2-2
Beşiktaş-HangiKredi Ümraniyespor: 5-2
İstanbulspor-Fenerbahçe: 2-5
Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-2
Medipol Başakşehir-Bitexen Giresunspor: 3-1
13. hafta programı
Süper Lig'de Galatasaray-Beşiktaş derbisine de sahne olacak 13. hafta, 4 Kasım Cuma günü yapılacak 2 maçla başlayacak.
Ligde gelecek haftanın müsabaka programı şöyle:
4 Kasım Cuma:
20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)
20.00 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)
5 Kasım Cumartesi:
14.30 Bitexen Giresunspor-İstanbulspor (Çotanak)
20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Nef)
6 Kasım Pazar:
14.30 Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor (Kalyon)
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı)
7 Kasım Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)
20.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)