Ligde haftanın kapanış gününde Demir Grup Sivasspor, Fraport TAV Antalyaspor'u, Medipol Başakşehir ise Bitexen Giresunspor'u konuk etti.

Antalya temsilcisi, Sivas deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılırken, Başakşehir, Karadeniz ekibini 3-1 yendi.

Trabzonspor'un maç yapmadan geçirdiği hafta, söz konusu mücadelelerle tamamlandı.

Fenerbahçe, liderlik koltuğunu korudu

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde haftaya lider giren Fenerbahçe, İstanbulspor engelini 5 golle aştı.

Bu sezon hücumdaki etkinliğiyle dikkati çeken sarı-lacivertliler, İstanbulspor galibiyetiyle 11 maç sonunda puanını 26'ya, attığı gol sayısını da 34'e çıkardı.

Fenerbahçe, atılan gol bakımından en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 9 farkla önünde bulunuyor.

Beşiktaş, Şenol Güneş ile farklı kazandı

Hafta arasında teknik direktör değişikliğine gidilen Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde çıktığı ilk maçta farklı galibiyet elde etti.

Ligde son 6 maçta 1 galibiyet 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşanmasının ardından teknik direktör Valerien Ismael ile yolların ayrıldığı siyah-beyazlılar, daha önce şampiyonluklar yaşadığı Şenol Güneş'e emanet edildi.

Beşiktaş, tecrübeli teknik adamın idaresinde çıktığı ilk lig maçında HangiKredi Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti.

Galatasaray, derbi öncesi moral buldu

Süper Lig'de 12. hafta öncesinde üst üste 3 maçta galibiyet alamayan Galatasaray, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek 3 puan hasretini sonlandırdı.

Ligin 13. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü Nef Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek sarı-kırmızılılar, hem zirve yarışında yara almadı hem de derbi öncesinde moral buldu.

Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray: 0-2

Arabam.com Konyaspor-Kasımpaşa: 1-1

Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: 2-0

MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor: 4-1

Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor: 2-2

Beşiktaş-HangiKredi Ümraniyespor: 5-2

İstanbulspor-Fenerbahçe: 2-5

Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-2

Medipol Başakşehir-Bitexen Giresunspor: 3-1

13. hafta programı

Süper Lig'de Galatasaray-Beşiktaş derbisine de sahne olacak 13. hafta, 4 Kasım Cuma günü yapılacak 2 maçla başlayacak.

Ligde gelecek haftanın müsabaka programı şöyle:

4 Kasım Cuma:

20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

20.00 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)

5 Kasım Cumartesi:

14.30 Bitexen Giresunspor-İstanbulspor (Çotanak)

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Nef)

6 Kasım Pazar:

14.30 Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor (Kalyon)

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı)

7 Kasım Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

20.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)