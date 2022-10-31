Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 22:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Başakşehir zirve takibini sürdürdü
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Bitexen Giresunspor'u 3-1 mağlup ett.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir, Bitexen Giresunspor'u konuk etti.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakayı Mert Güzenge yönetti.
Müsabaka, 3-1'lik Medipol Başakşehir üstünlüğüyle noktalandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri Ndayishimiye, Keny ve Ömer Ali kaydetti.
Konuk ekip adına fileleri havalandıran vuruş Serginho'dan geldi.
Bu sonuçla 23 puana ulaşan Medipol Başakşehir, lider Fenerbahçe'nin hemen ardında 2. sırada yer aldı.
9 puanlı Bitexen Giresunspor ise 17. basamakta konumlandı.
Etiketler: Medipol Başakşehir Giresunspor Süper Lig
Sıradaki Haber
Galatasaray'da derbi mesaisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz