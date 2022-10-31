Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Kuraştan Sorumlu Asbaşkanı Bünyamin Er, milli sporcuların Yunanistan'ın Kozani şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda büyük başarı elde ettiğini söyledi.

Organizasyona 17 ülkeden 180 sporcunun katıldığını anlatan Er, "Şampiyonada yarışan milli sporcularımızın tamamı madalya aldı. 12 sıklette altın, 8 sıklette de gümüş madalya kazandık. Millilerimiz, takım müsabakalarında da ayrıca gümüş madalya kazandı. Sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.

Asbaşkan Bünyamin Er, 22-29 Kasım tarihlerinde Hindistan'ın Pune şehrinde yapılacak Dünya Kuraş Şampiyonası'na 3 sporcu ile katılacaklarını sözlerine ekledi.