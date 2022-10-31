Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli kuraşçılardan 21 madalya
Milli sporcular, büyükler, gençler ve ümitler yaş gruplarında düzenlenen Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda 12'si altın toplam 21 madalya kazandı.
Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Kuraştan Sorumlu Asbaşkanı Bünyamin Er, milli sporcuların Yunanistan'ın Kozani şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda büyük başarı elde ettiğini söyledi.
Organizasyona 17 ülkeden 180 sporcunun katıldığını anlatan Er, "Şampiyonada yarışan milli sporcularımızın tamamı madalya aldı. 12 sıklette altın, 8 sıklette de gümüş madalya kazandık. Millilerimiz, takım müsabakalarında da ayrıca gümüş madalya kazandı. Sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.
Asbaşkan Bünyamin Er, 22-29 Kasım tarihlerinde Hindistan'ın Pune şehrinde yapılacak Dünya Kuraş Şampiyonası'na 3 sporcu ile katılacaklarını sözlerine ekledi.
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