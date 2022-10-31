Sarı-kırmızılı kulüpten alınan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. İdman, dar alanda 3 takımlı turnuvayla sona erdi.

Turnuvayı kazanan kırmızı takımın gol yükünü Lucas Torreira ile Mauro Icardi çekti. Beyaz takımda en çok golü Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün atarken, yeşil takımda en çok golü Milot Rashica kaydetti.

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan sol bek Kazımcan Karataş ile orta saha oyuncusu Yusuf Demir'in tedavilerine devam edildi.

Galatasaray, yarın sabah yapacağı antrenmanla Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürecek.