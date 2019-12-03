Süper Lig'de görünüm03 Aralık 2019 Salı 04:36 - Son Güncelleme 03 Aralık 2019 Salı 04:38
Süper Lig'de 13. hafta tek maçla tamamlanırken, Demir Grup Sivasspor, haftayı galibiyetle kapatarak liderliğini sürdürdü
Süper Lig'de 13. hafta oynanan tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçında zirve mücadelesi veren Beşiktaş, son sıradan kurtulmak isteyen İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk etti. Müsabakayı 4-1 kazanan siyah-beyazlılar zirve takibini sürdürdü.
Haftaya lider giren Demir Grup Sivasspor, ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek puanını 27'ye çıkardı ve ilk sıradaki yerini korudu. Kasımpaşa'da bu müsabakanın ardından teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı.
Haftanın öne çıkan maçında Trabzonspor, konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.
Deplasman performansında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe ise İzmir'de çıktığı Göztepe maçından 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Haftanın sonuçları
Ligin 13. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 3-3
Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: 2-0
Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor: 3-1
Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü: 5-0
Göztepe-Fenerbahçe: 2-2
Gaziantep FK-Yukatel Denizlispor: 1-2
Medipol Başakşehir-Antalyaspor: 2-0
Trabzonspor-Galatasaray: 1-1
Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor: 4-1
14. haftanın programı
Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
6 Aralık Cuma:
20.30 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)
7 Aralık Cumartesi:
15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)
17.30 MKE Ankaragücü-Göztepe (Eryaman)
20.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)
8 Aralık Pazar:
14.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (Konya Büyükşehir Belediye)
16.30 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir (Denizli Atatürk)
16.30 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
9 Aralık Pazartesi:
20.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
Kaynak: AA