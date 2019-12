Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binada ağırladığı özel sporcularla yakından ilgilenen Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Her özel arkadaşımızın ayrı bir potansiyelinin, yapabileceği bir sporun olduğunu düşünüyorum. Yeter ki biz bu konuda imkan ortaya koyalım, gayret sarf edelim. Her şeyden önemlisi buna inanalım" diye konuştu.

Özel sporcuları Bakanlıkta ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Kasapoğlu, her zaman onların yanında olduklarının altını çizdi.

"Daha büyük başarılarla gururlandıracağınıza inanıyorum"

Bakan Kasapoğlu, özel sporcuların başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Sizlere imkan sağlandığında onun karşılığını çok güzel bir şekilde veriyorsunuz. Sanattan spora, eğitimden iş dünyasına kadar sizlerin hayatın her alanında çok farklı, güzel başarı hikayeleri var. Bunlar hepimiz için övünç, sevinç meselesi. Sizler de bu işin spor tarafında bizleri sevindiren, gururlandıran, heyecanlandıran arkadaşlarımızsınız. Dünya çapında da bizleri gururlandırıyorsunuz. Dün de Talha Ahmet ve Doğukan bir ilki başardı. Mehmet Can'ın kazandığı gümüş madalya var. Her birinizin başarıları bizleri daha büyük başarılar için umutlandırıyor. Bizleri çok daha büyük başarılarla gururlandıracağınıza inanıyorum. Her özel arkadaşımızın ayrı bir potansiyelinin, yapabileceği bir sporun olduğunu düşünüyorum. Yeter ki biz bu konuda imkan ortaya koyalım, gayret sarf edelim. Her şeyden önemlisi buna inanalım. Toplumda bu konudaki bilincin her geçen gün arttığını da görüyorum."

Özel sporcuların tesisleri daha fazla kullanmasının sevindirici olduğuna işaret eden Kasapoğlu, Antalya'nın 2020'de Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'na ev sahipliği yapacağını hatırlattı.

"Sizler bu ülkenin her şeyisiniz"

Kasapoğlu, Antalya'ya binden fazla sporcunun geleceğini dile getirerek, "Her zaman olduğu gibi hep birlikte muhteşem bir ev sahipliğiyle organize edeceğiz. Her şey sizler için. Sizler bu ülkenin her şeyisiniz. Sizlerin hayatın içerisinde olması bizler için ayrı bir mutluluk. Bunu sağlamak da bizlerin en anlamlı görevlerinden biri. Bakanlık olarak hep yanınızdayız. Bundan sonra da daha güçlü bir şekilde yanınızda olmaya devam edeceğiz. Çünkü bu bakanlık sizin bakanlığınız. 7/24 sizlerin yanınızdayız. Sizler, bizim gönlümüzde, kalbimizdesiniz. Bu güzel birliktelik için her birinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından sporcuları dinledi. Bir özel sporcunun baklava istemesi salonda gülüşmelere neden oldu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ise Gençlik ve Spor Bakanlığına desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Federasyonumuz, ülkemizdeki engelli federasyonlar arasında sporcu ve kulüp sayısı açısından en hızlı büyüyen federasyon. Dün Portekiz'de aldığımız tarihi başarıyı tüm engellilere hediye ediyoruz. Yıllar önce evlere kapatılan özel çocuklar artık devletimizin verdiği destekle dünyanın her tarafında Türk bayrağını dalgalandırıyorlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA