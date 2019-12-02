Norveçli futbolcu Trabzonspor’daki ilk sezonunun henüz başında tribünleri kendine hayran bıraktı. Bordo mavililer artık maçlara yıllardır aradığı santraforu bulmanın verdiği keyifle gitmeye başladı.

Crystal Palace’tan 2 yıllığına kiralanan Norveçli futbolcu, bu sezon Trabzonspor’u rakipler için korkulan bir takım haline getirdi.

1.95’lik santrafor Süper Lig’de 13 maçta attığı 8 golle, gol krallığı yarışının en iddialı isimlerinden biri konumunda. 24 yaşındaki futbolcu 3 asistle de Nwakaeme’nin ardından takımının en çok gol pası veren ikinci oyuncusu oldu.

Golcü futbolcu mücadeleci ve istikrarlı görüntüsüyle de taraftarlarının beğenisi kazandı. Ligde 13 maça da on birde başlayan Sörloth 10 karşılaşmada 90 dakika sahada kalırken, diğer 3 maçta da en erken 82’nci dakikada oyundan çıktı.

Sörloth, Avrupa kupasında forma giydiği 8 maçta da takımına 2 gol, 1 asistle katkı sağladı. 24 yaşındaki futbolcu zorluk derecesi yüksek maçlarda da kendisine güvenenleri mahcup etmedi.

Genç santrafor Beşiktaş, Galatasararay ve Medipol Başakşehir maçlarında 1'er gol attı. Demir Grup Sivasspor maçında 1 asist yapan Norveçli oyuncu, sadece 1-1 biten Fenerbahçe maçında skora etki edemedi.

Sörloth attığı goller ve yaptığı asistlerle 27 puanlı Trabzonspor’a tek başına 7 puan kazandırdı.

Genç yetenek 13 maçın dokuzunda gol veya asist üretmeyi başardı

Sörloth’un bu performansı Türkiye’deki ilk yılında göstermesi başarısını daha da büyüttü.

Bu istatistikler Alexander Sörloth’u sadece Trabzonspor’un değil Süper Lig’in en isabetli transferi yapmaya yetti.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Sörloth’un 2 yıllık kiralık sözleşmesi bittiğinde anlaşmadaki opsiyonu kullanarak, 6 milyon euro karşılığında Norveçli oyuncunun bonservisini alacaklarını söyledi.

Kaynak: TRT SPOR