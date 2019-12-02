Genç çalıştırıcı, geçen sezon Çaykur Rizespor ile yakaladığı yükselişi, Medipol Başakşehir ile de sürdürüyor.

2018-2019 sezonun ilk yarısını son sırada kapatan Karadeniz temsilcisinin, ikinci yarıda 29 puan toplamasındaki en büyük etkenlerden biri de Teknik direktör Okan Buruk olmuştu.

Yeni takımı Medipol Başakşehir ile sezona istediği gibi başlayamayan Buruk, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında Olympiakos'a 2 maçta da mağlup oldu.

Turuncu Lacivertliler, Süper Lig'e de BTCTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe yenilgileriyle başladı.

Gençlerbirliği galibiyetiyle yükselişe geçen Okan Buruklu Medipol Başakşehir, ligde 11 haftadır kaybetmiyor.

Turuncu lacivertli ekip, bu sezon Avrupa'da en çok puan toplayan temsilcimiz oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Wolfsberger'i 2 maçta da yenen Başakşehir, Mönchengladbach ile de berabere kaldı.

46 yaşındaki teknik adam, 2018 yılında Akhisarspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak, önemli bir başarıya imza atmıştı.

Kaynak: TRT SPOR