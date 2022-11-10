Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Süper Lig'de Dünya Kupası öncesi son maçlar
Spor Toto Süper Lig'de 2022 FIFA Dünya Kupası dolayısıyla verilecek aradan önceki son hafta maçları oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 14. haftasındaki müsabakaların programı şöyle:
Yarın:
20.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor (Kırbıyık Holding)
20.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)
12 Kasım Cumartesi:
14.30 Demir Grup Sivasspor-HangiKredi Ümraniyespor (Sivas 4 Eylül)
17.00 Fenerbahçe-Bitexen Giresunspor (Ülker)
20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)
13 Kasım Pazar:
14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)
17.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
17.00 Yukatel Kayserispor-Arabam.com Konyaspor (RHG EnerTürk Enerji)
20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)
Etiketler: Süper Lig Dünya Kupası
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