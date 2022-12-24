Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak 15. hafta karşılaşmasını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Dünya Kupası için lige verilen araya 13 maçta topladığı 23 puanla 7. sırada giren Trabzonspor, lider Fenerbahçe'yi yenerek rakibi ile arasındaki puan farkını 3'e indirmek istiyor. Karadeniz ekibi, ligde oynadığı son iki maçtan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe ise zorlu deplasmandan galip dönerek şampiyonluk yarışında kritik haftayı kayıpsız geçmek istiyor.

Sarı lacivertliler, lige verilen aradan önce çıktığı 13 maçta topladığı 29 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. Jorge Jesus'un ekibi, ligde oynadığı son maçta evinde Bitexen Giresunspor'a 2-1 yenilmişti.

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Eksik oyuncular

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefano Denswil, Serkan Asan, Dorukhan Toköz, bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı düzelen Bruno Peres ise lisansı olmadığı için takımda yer alamayacak.

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de ise sakatlıkları bulunan Joao Pedro ve Alioski, bu maçta forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan kaleci Altay Bayındır maç kadrosunda yer alabilecek.

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Visca, Gomez.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Arao, Crespo, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, King, Batshuayi.