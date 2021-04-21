Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 33 karşılaşmada 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 65 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 35. haftayı lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde 3. sırada tamamladı.

Süper Lig'de son 4 karşılaşmasından beraberlikle ayrılan Trabzonspor sarı-kırmızılı takım karşısında kazanarak 3 puan hasretine son vermeye çalışacak.

Trabzonspor ise ligde oynadığı 34 maçın 16'sını kazanırken, 11'inde berabere kaldı ve 7'sini kaybetti. Ligde 59 puanla 4. sırada yer alan boro mavili ekibi, karşılaşmayı kazanması halinde 65 puanla 3. basamakta bulunan rakibiyle arasındaki puan farkını bir maç fazlasıyla 3'e düşürecek.

Mücadelenin 11'leri belli oldu

Galatasaray: Muslera, Şener, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Babel.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Baker, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 2-0 kazanmıştı.

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