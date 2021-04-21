Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Levent Eriş koronvirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor'da koronavirüse yakalanan teknik direktörü Levent Eriş, yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Kırmızı-siyahlı takımın 58 yaşındaki teknik direktörü Eriş'in, 1 hafta önce yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı.
Kastamonu'da 15 Nisan'da oynanan Tarsus İdmanyurdu karşılaşmasında takımının başında yer alamayan Eriş, dün akşam saatlerinde Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağırlaşan Eriş'in tedavisine yoğun bakım servisinde devam ediliyor.
Etiketler: Koronavirüs
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