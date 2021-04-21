TFF'den yapılan açıklamaya göre, kulüp televizyonunda sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı Mustafa Cengiz'e verilen 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezasının kurul tarafından oy birliği ile onandı.

Ayrıca Galatasaray Kulübünün aynı nedenle aldığı 100 bin lira para cezası da onandı.