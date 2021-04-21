Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 16:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mustafa Cengiz'in cezası onandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e verilen cezayı onadı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, kulüp televizyonunda sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı Mustafa Cengiz'e verilen 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezasının kurul tarafından oy birliği ile onandı.
Ayrıca Galatasaray Kulübünün aynı nedenle aldığı 100 bin lira para cezası da onandı.
Etiketler: Galatasaray Mustafa Cengiz
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