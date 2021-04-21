Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelede ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarının 76. dakikasında bordo mavili ekip Edgar ile 1-0 öne geçti. Sarı kırmızılılar 90+6. dakikada Emre Akbaba'nın golüyle skoru eşitledi.

Bu sonucun ardından şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray puanını 66'ya çıkardı.

Tam 5 maçtır galip gelemeyen ve rakipleriyle berabere kalan Trabzonspor ise puanını 60'a yükseltti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: DHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

1. dakikada savunmadan Edgar Ie'nin derinlemesine pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Djaniny'nin bekletmeden vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.

4. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Muslera yakın direk dibinde meşin yuvarlağı güçlükle çıkardı.

10. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı kornerde topu doğrudan kaleye gönderdi. Muslera, son anda üst direğin altında topu kornere tokatladı.

25. dakikada Djaniny'nin kafayla indirdiği topla hafif sol çaprazdan ceza sahasına giren Bakasetas'ın vuruşunda Muslera sağına uzanarak topu kornere çeldi.

26. dakikada soldan Baker'ın kullandığı kornerde Ekuban'ın aşırdığı topa altıpasta Nwakaeme kafayla vurdu. Meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

Müsabakanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

55. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası yayı içinden çıkardığı sert şutta kaleci Muslera topa sahip oldu.

66. dakikada Babel'in hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top üstten auta çıktı.

GOL - 76. dakikada Edgar Ie müthiş attı. Trabzonspor'un yüklendiği dakikada Bakasetas'ın ceza alanına doldurduğu topu Galatasaray savunması uzaklaştıramadı. Ceza alanı ön çizgisinde topu kontrol eden Edgar Ie ayağının üstüyle çok sert ve düzgün vurdu. 0-1

80. dakikada Saracchi'nin soldan pasına ceza sahası yayı içindeki Emre Kılınç vole vurdu. Kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topun sahibi oldu.

GOL - 90+6. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Ceza sahası yayı içinde kazanılan serbest vuruşu Ömer Bayram paslaşarak kullandı. Ceza sahası içi sol çaprazdaki Marcao, pasını gerisindeki Taylan Antalyalı'ya çıkardı. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı son anda çeldi. Altıpasa düşen topu takip eden Emre Akbaba, Uğurcan'dan önce vurarak ağları havalandırdı: 1-1.

Müsabaka 1-1 sona erdi.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Feghouli (Dk. 46 Halil Dervişoğlu), Gedson Fernandes (Dk. 54 Emre Akbaba), Emre Kılınç (Dk. 83 Arda Turan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 76 Oğulcan Çağlayan), Babel (Dk. 83 Ömer Bayram)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Baker, Djaniny (Dk. 89 Afobe), Bakasetas (Dk. 89 Kamil Ahmet Çörekçi), Nwakaeme (Dk. 77 Abdülkadir Ömür), Ekuban (Dk. 86 Flavio)

Goller: Dk. 76 Edgar Ie (Trabzonspor), Dk. 90+6 Emre Akbaba (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 27 Edgar Ie, Dk. 60 Bakasetas, Dk. 65 Hugo (Trabzonspor), Dk. 56 Marcao (Galatasaray)