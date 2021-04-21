Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, geride kalan hafta deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup ettikleri maçta ilk 11'de başlayan Halil Dervişoğlu'nu yedeğe çekerken, Trabzonspor karşısında bu futbolcunun yerine cezası biten Ryan Babel'i görevlendirdi.

Galatasaray karşılaşmaya Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Marcao, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu ve Ryan Babel ile başladı.

Ev sahibi takımın yedek kulübesinde ise Halil Dervişoğlu'nun yanı sıra Okan Kocuk, Oghenekaro Etebo, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Emre Akbaba, Valentine Ozornwafor ve Arda Turan oturdu.

Onyekuru son anda kadrodan çıkarıldı

Galatasaray'da Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, son anda Trabzonspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

Onyekuru'nun sol üst adalesindeki ağrı nedeniyle karşılaşmanın kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı takımda tedavilerine devam edilen Radamel Falcao, DeAndre Yedlin ve Martin Linnes, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan Mustafa Muhammed ile cezalı Ryan Donk da maçın kadrosunda bulunmadı.

Abdullah Avcı'dan 3 değişiklik

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta Hatayspor ile 1-1 berabere kalınan maçın 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam Hosseini'nin yerine kırmızı kart cezasını tamamlayan Vitor Hugo, Abdülkadir Parmak'ın yerine Berat Özdemir, kart cezalısı Yusuf Sarı'nın yerine ise sakatlığını atlayan Caleb Ekuban'ı sahaya sürdü.

Trabzonpsor'un Galatasaray karşısındaki 11'i şöyle: "Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny."

Ekuban 2 maç sonra 11'de

Bordo-mavili ekipte Galatasaray karşısında Caleb Ekuban 11'deki yerine döndü. Kayserispor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 maçta görev alamayan Ganalı futbolcu, Galatasaray karşısında 11'de başladı.

Bordo-mavili ekip, Ekuban'ın görev almadığı 2 maçta da sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Ayrıca diğer bir kanat oyuncusu Yusuf Sarı'nın kart cezası nedeniyle görev alamadığı karşılaşmada Ekuban'ın sakatlığının geçmesi teknik heyeti de oldukça sevindirdi.