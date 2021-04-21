Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 18:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Başakşehir'de iki pozitif vaka
Medipol Başakşehir'de 2 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre A takımı oyuncuları, teknik heyet, idari ekip ve destek ekibine yapılan rutin Covid-19 PCR testlerinde iki oyuncunun sonucu pozitif çıktı.
Belirti göstermeyan futbolcuların, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başladı.
KAMUOYUNA DUYURU | pic.twitter.com/bHab8ZcuJO— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) April 21, 2021
Etiketler: Koronavirüs Medipol Başakşehir
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