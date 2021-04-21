Kulüpten yapılan açıklamaya göre A takımı oyuncuları, teknik heyet, idari ekip ve destek ekibine yapılan rutin Covid-19 PCR testlerinde iki oyuncunun sonucu pozitif çıktı.

Belirti göstermeyan futbolcuların, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başladı.