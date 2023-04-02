Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanacak
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası, bugün dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Mücadele, TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.
Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.
Ligde oynadığı son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, son 7 maçta ise 19 puan toplamayı başardı. Fenerbahçe, zorlu derbiyi kazanarak zirve yarışına kayıpsız devam etmek istiyor.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, bay haftasını geçmesi nedeniyle 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 6 puan (54) gerisinde 2. sırada bulunuyor.
Ligde oynadığı 25 müsabakada 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, hanesine 49 puan yazdırdı. Lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde 3. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, derbiyi kazanması halinde galibiyet serisini 4 maça çıkaracak.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 0-0 beraberlikle tamamlanmıştı.
Dev mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Samet Akaydın, Attila Szalai, Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Enner Valencia.
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Omar Colley, Tayyip Talha Sanuç, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar.
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