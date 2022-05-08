Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Bu sezon istediği sonuçları almakta zorlanan Beşiktaş, taraftarları önünde galip gelmek için sahaya çıkacak.

Ligin 35. haftasında Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş 14 galibiyet ve 12 beraberlikle 54 puan topladı.

Ligde önemli bir çıkışa imza atan ve 11 maçlık yenilmezlik serisinde 31 puan toplayan Fenerbahçe, üst üste 7 maçını da kazanmayı bildi.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 3. sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un 4 puan önünde 68 puanla giriyor.

Fenerbahçe, derbiyi kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmeyi hem de lig ikinciliğinde yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Serdar, Welinton, Umut, Kenan, Emirhan, Josef, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi.

Fenerbahçe: Altay, Osayi (Nazım), Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar.

Derbi mücadelesini TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...