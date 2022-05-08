Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanacak
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında bugün Fenerbahçe ile evinde karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. İşte derbinin muhtemel 11'leri...
Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Bu sezon istediği sonuçları almakta zorlanan Beşiktaş, taraftarları önünde galip gelmek için sahaya çıkacak.
Ligin 35. haftasında Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş 14 galibiyet ve 12 beraberlikle 54 puan topladı.
Ligde önemli bir çıkışa imza atan ve 11 maçlık yenilmezlik serisinde 31 puan toplayan Fenerbahçe, üst üste 7 maçını da kazanmayı bildi.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 3. sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un 4 puan önünde 68 puanla giriyor.
Fenerbahçe, derbiyi kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmeyi hem de lig ikinciliğinde yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Serdar, Welinton, Umut, Kenan, Emirhan, Josef, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi.
Fenerbahçe: Altay, Osayi (Nazım), Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar.
Derbi mücadelesini TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
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